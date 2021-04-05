Кедми рассказал, зачем Киев нагнетает обстановку вокруг России

Москва, 5 апреля. Израильский политолог Яков Кедми рассказал, с какой целью Украина нагнетает военную обстановку вокруг России и Донбасса.

Эксперт утверждает, что Киев предпринимает шаги по наращиванию напряженности в регионе для того, чтобы обратить внимание президента США Джо Байдена на Украину и выйти на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кедми сравнил нынешнее положение дел с инцидентом в 2018 году, когда украинские катера прорвались через Керченский пролив и были задержаны кораблями Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Он отметил, что тогда в отношениях Киева и Вашингтона наблюдалось похолодание.

«Сейчас сделали то же самое. Зеленский и его товарищи по указке некоторых товарищей из Вашингтона пошли на откровенную провокацию, нагнетая обстановку с Россией, чтобы вынудить Байдена позвонить Зеленскому, то есть нагнетание этой атмосферы имело одну цель — чтобы президент позвонил», — утверждает эксперт.

Кедми отметил, что Украина не получает в последнее время должного внимания со стороны Европы и США, а потому в Киеве выбрали старую тактику.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонной беседы президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от американского коллеги Джо Байдена из-за отсутствия реформ в жизни государства.