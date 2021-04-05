Новое купе Toyota GR 86 представлено компанией TGR

Токио, 5 апреля. Подразделение TGR японской корпорации Toyota представило новое купе GR 86. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба холдинга.

Новинка была представлена ​​в ходе онлайн-конференции, которую организовали Subaru и Toyota. Автомобиль Toyota GR 86 появится на японском рынке осенью текущего года. Первое поколение агрегата, также известное как Subaru BRZ, было представлено на Токийском автосалоне в декабре 2011 года.

В настоящее время спортивное подразделение японской корпорации выпустило второе поколение транспортного средства, получившее название Toyota GR 86. Новинка считается третьей моделью TGR после купе GR Supra и GR Yaris. Машина очень похожа на представленный осенью прошлого года Subaru BRZ. Новинка получила модернизированный передний бампер и шильдики на кузове.

Tesla и Toyota ранее заявили о планах создать новую компактную платформу для электромобилей. Переговоры между американским и японским производителями начались в минувшем году. Не исключено, что Toyota будет отвечать за разработку самой платформы, а Tesla — за ее электронику и программные технологии.