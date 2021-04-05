Актер Иван Охлобыстин рассказал о свадьбе дочери

Москва, 5 апреля. Актер Иван Охлобыстин поделился радостной новостью: его старшая дочь Анфиса выходит замуж. Свадьба будет проходить скромно.

Мероприятие пройдет по классическим канонам: невеста — в белом платье, жених — в костюме. Не обойдется без традиционных элементов торжества. По словам актера, влюбленные сейчас разучивают свадебный танец. Анфиса и ее жених выбрали песню «Есть только миг», под которую будут исполнять свой первый танец как муж и жена.

«Свадьба очень скромная семейная будет. Мы обычные люди, считаем, что это — важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих», — сказал артист в интервью изданию «СтарХит».

Торжество пройдет летом. Когда именно будут отмечать радостное событие, Охлобыстин не уточнил.

Артист недавно выпустил пьесу «Пар», предназначенную для Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП. ФАН опубликовал произведение Охлобыстина, которое предсказуемо не рискуют брать ни издательства, ни театры. Актер рассчитывал, что Ефремов поставит ее в «Современнике» и сыграет одну из главных ролей.