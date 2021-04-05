Жена Лещенко рассказала об обиде и разочаровании в браке с артистом

Москва, 5 апреля. Певец Лев Лещенко и его супруга Ирина прожили в браке более 40 лет без детей. Об отсутствии наследников и обидах жена артиста рассказала в программе «Судьба человека».

Моменты отчаяния и разочарования иногда случались в жизни исполнителя и его супруги. У пары так и не получилось стать родителями, а вариант с усыновлением они не рассматривали. Лещенко поделилась, что в юности ей рассказали грустную историю о ребенке из детского дома, которая повлияла на всю ее жизнь.

«Был момент разочарования и отчаяния. Это была обида какая-то. Непонимание. Я никогда не думала об усыновлении. Не было таких мыслей. Мне мама рассказывала одну грустную историю, когда работала на «Уралмаше». Там семья взяла девочку из детского дома. Ей тяжело давались знания. Родители за нее сильно переживали. В итоге у отца семейства случился инфаркт», — рассказала супруга исполнителя.

Факты о той семье отложились в голове у девушки, и это навсегда повлияло на ее желание усыновить ребенка. По ее словам, в советское время они жили «под колпаком».

Сам Лещенко отметил, что им с супругой в некоторой степени не повезло, поскольку во времена, когда они готовы были стать родителями, не было таких возможностей.

«Наверное, нам не повезло, что мы жили в то время, когда не было таких технологических возможностей, как сейчас. Это жизнь. Я считаю, что выше любви не может ничего быть. Мы сохранили наши чувства, а это самое главное», — уверенно заявил певец в интервью Борису Корчевникову.

Лещенко стала второй супругой артиста. До этого он был женат на актрисе Алле Абдаловой. В интервью певец вспомнил, что расставание с супругой было спокойным и без скандалов.