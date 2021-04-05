Врач-инфекционист Елена Аранина стала замглавы минздрава Забайкалья

Чита, 5 апреля. Новым заместителем главы минздрава Забайкальского края стала Елена Аранина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно, что Аранина окончила вуз по специальности «Лечебное дело» в 2005 году, затем стала врачом-инфекционистом в Краевой детской клинической больнице. После этого работала в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Годом ранее Аранина заняла пост главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава Забайкальского края.

«Новый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края имеет опыт работы в государственной системе здравоохранения, участник проекта «Забайкальский призыв», — сообщает пресс-служба правительства.

В конце февраля сообщалось, что после продолжительной болезни в возрасте 66 лет скончался заслуженный врач РФ, председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов.

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