Участники акции «Сад памяти» высадили первый миллион деревьев в этом году

Москва, 5 апреля. Участники международной акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны «Сад памяти» высадили первый миллион деревьев.

Точки на карте акции зафиксировали уже в 26 регионах России. Об этом рассказали организаторы проекта. Первые мероприятия состоялись в Белгородской области и Армении.

«Сад памяти», который заложили в селе Илек-Пеньковка в Белгородской области, стал первым в 2021 году Там в годы войны дислоцировались различные воинские части и госпитали. Участники акции высадили 1,3 тыс. саженцев черемухи, клена, липы и рябины.

Также «Сад памяти» появился и в Армении: в ереванском парке Победы высадили около 150 берез и рябин. На следующей неделе в память о погибших сады разобьют в Краснодарском крае и Крыму, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ростовской области.

Организаторы мемориальной акции надеются, что с ослаблением коронавирусных ограничений «Сад памяти» станет еще более масштабным. Планируется высадить не менее 27 миллионов деревьев на территории России и стран СНГ, пишет «Ридус».

Ранее стало известно, что севастопольцы высадили миндальный сад в Крыму в память о народном артисте СССР Василии Лановом. Именно он в прошлом году дал старт этой акции в городе-герое.