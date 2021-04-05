Депутат Госдумы Милонов заявил о «порочной безбашенности» блогера Юрия Дудя

Россия не должна следовать порочным западным трендам, постепенно снимающим с темы наркотиков покров запретности. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее общественная организация Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет наличия в нем пропаганды наркотиков. При этом активисты не уточняют, о каком именно видео на канале блогера в YouTube идет речь.

«Сам факт проверки не может бросать тень на тех, кто ей подвергается, — подчеркнул парламентарий. — Пока не станут известны ее результаты, нельзя доподлинно утверждать, что пропаганда запрещенных веществ в интервью Дудя присутствует. Однако те, кто их смотрит, не могут не видеть, что этот человек ходит по краю — блогер явно демонстрирует порочную безбашенность в своих работах. Это объективный факт, и мне, в частности, интересно, как Дудь в условиях пандемии может путешествовать по странам, которые туристов не принимают. Думаю, ему следует рассказать хотя бы своей собственной аудитории о наличии у него документов, которые позволяют совершать такие поездки».

Депутат добавил, что пропаганды наркотиков «хватает и без всякого Дудя».

«Взять только этого депутата-планокура Максима Резника: да уже одно только его нахождение в стенах Законодательного собрания Санкт-Петербурга является ярчайшей рекламой запрещенных веществ! К сожалению, его отвратительный поступок (Резник подозревается в причастности к обороту наркотиков. — Прим. ФАН) не получил должной оценки его коллег, которым следовало бы лишить этого человека депутатской неприкосновенности, что развязать руки органам следствия. Никто даже не выступил с заявлением, что депутат-наркоман — это позор для парламента», — убежден собеседник ФАН.

По его словам, любое публичное упоминание наркотиков должно происходить исключительно в негативном контексте, а тех, кто их употребляет, следует описывать только уничижительными образами.