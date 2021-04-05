Скопинский маньяк получил штраф за нарушение административного ограничения

Рязань, 5 апреля. Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, оштрафовали на 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при надзоре.

Скопинский районный суд Рязанской области оштрафовал Мохова за нарушение административных ограничений, которые ему установил Пугачевский районный суд Саратовской области после отбытия наказания. Вернувшись домой, Скопинский маньяк должен был соблюдать ряд определенных правил следующие шесть лет, однако уже в первые две недели он нарушил данное постановление.

Мохов был осужден на 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. Маньяк удерживал своих жертв в заточении почти четыре года, пока им все-таки не удалось сбежать.