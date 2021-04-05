В Sohu раскрыли, из-за какой аферы Украины с Китаем США «позеленели от гнева»

Пекин, 5 апреля. Американское военное сообщество было вне себя от гнева, узнав, к чему привело решение Украины продать свой крейсер в Китай, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

После распада СССР недостроенный ракетный крейсер «Варяг» достался Украине. Его возведение так и не было завершено ввиду отсутствия финансирования, отметили авторы Sohu, передает «ПолитРоссия».

Известно, что в середине 1990-х годов с Киевом связался бизнесмен из Китая, который предложил купить корабль за 20 миллионов долларов США. Украинские власти сообщили о том, что сделка состоялась, и страна получит внушительную сумму в обмен на ржавое судно.

Однако позже стало известно, что «Варяг» все же имеет неплохие перспективы.

«Основные узлы корабля неплохо сохранились и могли быть использованы в будущем», — констатировали китайские аналитики.

Спустя несколько лет недостроенный советский крейсер превратился в мощный авианосец. Китайский «Ляонин» до сих пор продолжает свою службу. Эти события заставили США «позеленеть от гнева».

«Лица американских военных в тот момент буквально «позеленели от гнева», так как США категорически возражали против продажи Украиной недостроенного корабля в Китай», — сообщается в публикации.

Таким образом Киев и бизнесмен из Китая своей аферой обманули США, поскольку сообщили, что «Варяг» будет использоваться в развлекательных целях, резюмировали авторы.

Также ранее стало известно, чего в итоге добиваются США в ситуации с украинским заводом «Мотор Сич», который Китай намеревается приобрести.