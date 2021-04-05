Российское правительство расширяет меры поддержки рыбного промысла

Москва, 5 апреля. Федеральное правительство расширяет меры господдержки рыбного промысла. Российские рыбаки смогут получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, господдержка отрасли будет оказана уже в 2021 году. Кабмин уже внес необходимые изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Решение коснется рыбаков, которые занимаются промыслом в удаленных районах. На эти цели в бюджете уже предусмотрено 461,5 млн рублей. Согласно госпрограмме,с помощью этого вида поддержки объем реализованной продукции может увеличиться до 4,6 млрд рублей. Предполагается, что за счет субсидий рыболовы смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.

Сроки проведения отбора претендентов на получение субсидий определит Росрыболовство. Ведомство также разъяснит правила подачи заявок на получение господдержки. Соответствующая информация будет опубликована на едином портале бюджетной системы РФ не позднее 31 августа 2021 года, добавили в правительстве.

Российские власти ранее поддержали предложение Сахалинской области о строительстве рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты на Дальнем Востоке. Ожидается, что появление новых предприятий на Сахалине значительно поможет в развитии дальневосточного региона.