Берлин, 5 апреля. Эскалация обстановки в Донбассе привлекла внимание немцев, которые поделились своими мнениями в комментариях.

Немецкая пресса в своих материалах об эскалации обстановки в Донбассе по привычке сообщает о «российской агрессии», вводя в заблуждение читателей. Некоторые из них идут на поводу у антироссийской пропаганды, но есть среди них и здравомыслящие, которые трезво оценивают ситуацию. Например, газета Die Welt сообщила, что Москва готова принять меры, если войска НАТО будут переброшены на Украину.

«Да, тут действительно Запад — агрессор. Как раньше говорили? Буферная зона будет сохранена, и вот где она теперь? Русские соблюдают все договоренности, только НАТО все ближе приближается к России», — уверен читатель под ником Staatssicherheitsdienst.

«Тут однозначно Запад — агрессор! Когда-то говорили о жизненном пространстве на востоке, теперь это называется продвижение НАТО на восток или продвижение ЕС на восток», — поддержал его Zoom.

Читатель со сложным ником Resistance-z8S-6wMR вспомнил об известной карикатуре, на которой изображена Россия, окруженная базами НАТО, а подпись гласит: «Россия хочет войны: посмотрите, как близко она расположилась к нашим базам». Thomas-2_P4fjwMg язвительно прокомментировал сообщение о передвижении российских войск по территории России вблизи украинской границы и задал риторический вопрос о том, что делают войска стран НАТО у российской границы.

Alexander Wellhausen оставил свое мнение под статьей во Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием «Америка осуждает «агрессивное» поведение России на востоке Украины». Он отметил, что любая попытка деэскалации выставляется в СМИ как вражеская риторика.

«Американцы ищут дурака, поставляют задаром оружие и наблюдают за происходящим со стороны», — написал читатель газеты.

Geralf Heise отметил, что Запад несколько лет вооружал Украину и позаботился, чтобы война в Донбассе вспыхнула. Он считает, что она ослабит Незалежную и Россию, чем воспользуются западные олигархи.

Аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков ранее назвал несколько признаков подготовки Киева к войне в Донбассе. Как передали его слова СМИ, Леонков указал на стягивание войск, открытое обсуждение планов боевых действий и принятие новой военной доктрины Украины.