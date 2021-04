СМИ рассказали, как бывший помощник Джонсона «разнес» премьера Британии

Лондон, 5 апреля. Заслуженный член Консервативной партии Алан Дункан опубликовал мемуары, в которых жестко осудил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Издание The Guardian сообщило, что в своей книге бывший помощник британского премьера называет Джонсона «эгоистом» и «клоуном», который позорил государство своим поведением.

«Клоун, эгоцентрист, вызывающий чувство стыда фигляр с неряшливым мышлением и отрицательным дипломатическим здравомыслием», — так Дункан охарактеризовал британского политика.

Бывший помощник Джонсона выпустил в свет свои дневники, которые объединены в книгу The Thick of it («Гуща событий»), они повествуют о последних четырех годах работы Дункана в парламенте.

В своих мемуарах политик жестоко «разнес» бывшего шефа. Он подчеркнул, что британский премьер стал «международным пятном» на репутации Соединенного Королевства.

