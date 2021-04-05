Ветерана ВОВ избили и ограбили в собственной квартире под Красноярском

Красноярск, 5 апреля. Красноярские правоохранители ищут злоумышленников, которые жестоко избили ветерана Второй мировой войны. Пенсионер чудом остался жив.

Неизвестные ворвались в квартиру пожилого мужчины в селе Зыково и начали избивать пенсионера и требовать его деньги. После разбоя злоумышленники скрылись с места преступления. В результате ветеран упал лицом на пол и получил сильные гематомы.

Депутат Березовского районного совета Марина Якубенко заявила, что пожилому мужчине будет оказана вся необходимая помощь. В настоящий момент здоровью пенсионера ничего не угрожает. По данным следователей, к ветерану постоянно приходят соцработники, поскольку тот из-за преклонного возраста уже не может выходить из дома.

Вероятно, грабители смогли забраться в квартиру под предлогом прихода специалистов или волонтеров. Правоохранители уже проводят проверку по факту инцидента. Личности грабителей устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудник Росгвардии спас слепого пенсионера от жестокого избиения на улице. Злоумышленника страж порядка задержал уже на следующий день после совершения преступления.