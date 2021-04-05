Нигерия будет прививаться собственными вакцинами

Абуджа, 5 апреля. Нигерийские ученые разработали две собственные вакцины от коронавирусной инфекции. Они будут использоваться после завершения клинических испытаний и получения сертификации. В январе правительство страны выделило 25 млн долл. США на создание препаратов, рассказал глава Президентской оперативной группы по борьбе с Covid-19 Босс Мустафа.

«Это событие откроет новые перспективы в научных достижениях и повысит имидж медицинской отрасли в стране» - сообщил чиновник.

В конце марта Нигерия недополучила несколько миллионов доз вакцин по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX из Индии, которая приостановила экспорт препарата от AstraZeneca до стабилизации ситуации с пандемией в стране. В связи с этим африканская республика рассматривает возможность получения лицензии на производство уже сертифицированных вакцин.

Нигерия получила четыре из запланированных к поставке 16 миллионов доз вакцин и стремится в конечном итоге привить 140 из 200 миллионов жителей.