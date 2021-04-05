Бывший муж Анны Нетребко появился подтянутым и с блистательной улыбкой

Москва, 5 апреля. В большом театре прошла церемония награждения лауреатов премии «Браво», среди участников были звезды оперы и балета. Так, например, на мероприятии отметились прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, бас Ильдар Абдразаков, баритон Массимо Кавалетти, премьер Большого театра Денис Савин и пианист Иван Бессонов, пишет Teleprogramma.pro.

Особое внимание было уделено уругвайскому бас-баритону Эрвину Шротту. Поклонники российской и австрийской певицы Анны Нетребко, видимо, очень хотели увидеть ее бывшего возлюбленного и отца ее единственного наследника с редким именем Тьяго. Многие обратили внимание на уверенную улыбку мужчины, его подтянутую фигуру и незаурядную внешность.

Анна Нетребко была помолвлена с артистом около шести лет. Пара распалась в 2013 году. К тому моменту их общему ребенку исполнилось пять лет. Спустя два года после расставания с Эрвином Шроттом оперная дива вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Нынешний супруг певицы воспитывает сына певицы как родного. Мальчик и отчим очень привязаны друг к другу.

Голос Анны Нетребко уникален. Она обладает лирико-драматическим сопрано, которым восхищаются миллионы людей в десятках стран мира. Оперная дива считается одной из величайших исполнительниц России XXI века. Ее неповторимые сценические партии позволили тем, кто ранее скептически относился к оперному пению, радикально изменить свое мнение к данному музыкальному жанру.

Ранее сообщалось, как певица, будучи в гостях у Филиппа Киркорова, осмотрела комнаты артиста и провела ревизию его сценических костюмов. Филипп Бедросович устроил для гостей настоящий пир, собрав на столе вкусные закуски, и сам приготовил плов.