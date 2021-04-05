Власти Словакии почтили память солдат и офицеров Красной армии

Братислава, 5 апреля. Президент Словакии Зузана Чапутова и мэр Братиславы Матуш Валло почтили память советских солдат и офицеров, отказавшись брать курс на очернение СССР.

В последнее время тренд на преуменьшение роли СССР в победе над нацизмом активно раскручивают прибалтийские страны, а также Украина, Польша и Чехия. Как утверждают поляки и прибалты, советская армия якобы должна разделить с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны. Такую же риторику продвигают на Украине, где после государственного переворота взяли курс на декоммунизацию и сносят советские памятники.

Сильнее всего борьбу с памятниками времен СССР развернули в Чехии. Власти Праги уже снесли монумент маршалу Ивану Коневу, который в годы войны командовал операцией по освобождению столицы тогда еще Чехословакии от нацистов. Горожанам пообещали перенести памятник в некий музей, который до сих пор так и не построен.

В противовес этим странам действует Словакия, власти которой не сносят советские памятники и не переписывают историю. Накануне президент страны и мэр Братиславы появились с цветами у памятника Победы и почтили память освободителей города от нацистов, пишет «ПолитПазл».

В конце марта около генерального консульства Украины в Бресте прошла акция против реабилитации нацистских преступников. Мероприятие представляло собой митинг, на который пришли активисты разных национальностей.