Медики выявили 8 646 новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки

Москва, 5 апреля. Российские медики выявили 8 646 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны за сутки.

При этом 13% из них не имели никаких клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли 343 пациента с COVID-19, а полностью победили болезнь 7 052 человека. Все актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему Евросоюз не пускает на свой рынок российскую вакцину «Спутник V». По словам специалиста, ЕС опасается конкуренции и высоких потребительских свойств препарата, пишет «Ридус».