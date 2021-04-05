Что стоит за попыткой государственного переворота в Иордании

3 апреля средства массовой информации сообщили о серии арестов в Иордании. Среди задержанных оказались члены королевской семьи, включая принца Хамзу бин Хусейна. Произошедшее в Хашимитском королевстве сразу же назвали предотвращенной попыткой государственного переворота. Однако до конца обстоятельства не ясны до сих пор, а мотивы заговорщиков вызывают вопросы.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о событиях в Иордании и о причинах громких задержаний в королевстве.

Что произошло?

В субботу в иорданских СМИ прошла новость о помещении под стражу принца и сводного брата нынешнего иорданского короля Хамзы бин Хусейна. Позже появилась информация о задержании других высокопоставленных фигур: среди них оказались член королевской семьи Шариф Хасан бин Заид, а также бывший глава администрации и председатель Королевского Хашимитского суда Бассем Авадаллах. Первоначально в Аммане официально никак не прокомментировали произошедшее, но анонимные информаторы местных изданий утверждали, что эти меры были приняты властями по соображениям безопасности.

Через некоторое время государственное медиа-агентство Petra процитировало главу Генштаба вооруженных сил Иордании Юсефа Хунейти: он опроверг помещение под стражу Хамзы бин Хусейна и сообщил, что принца лишь попросили прекратить подрывающую стабильность государства деятельность. При этом генерал подтвердил задержание других личностей и добавил, что они были проведены в соответствии с законом в рамках совместного всеобъемлющего расследования. Хунейти также рассказал о продолжении следственных мероприятий, результаты которых будут опубликованы «с полной прозрачностью и ясностью».

На тот момент это было единственным официальным заявлением государственных СМИ по поводу событий 3 апреля. Другие иорданские ресурсы утверждали, что всего правоохранительные органы арестовали больше 20 человек. В их числе якобы оказались офицеры спецслужб и лидеры местных кланов.

Принц говорит!

Спустя несколько часов на связь с британским агентством BBC вышел сам Хамза бин Хусейн. Он записал видео с собственным изложением событий и передал его изданию через своего адвоката. На кадрах принц рассказывает о состоявшемся утреннем визите начальника генштаба Хунейти, который запретил Хамзе покидать дворец и общаться с людьми лично и через соцсети. Причиной такого наказания задержанный назвал критику короля и правительства.

В опубликованной BBC записи Хамза бин Хусейн отвергает свое участие в несостоявшемся перевороте, однако нелестно отзывается о текущей ситуации в Иордании. Он заявил, что не несёт ответственности за ухудшающиеся с каждым годом кризис управления, коррупцию и некомпетентность.

In a video passed to BBC, former crown prince of Jordan says he's under house arrest as part of crackdown on critics https://t.co/ik5JK2a6My — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 3, 2021

По словам крон-принца, для правящей в стране системы личные и финансовые интересы важнее достоинства и будущего 10 миллионов иорданцев. Само королевство он назвал оказавшимся в тупике из-за коррупции, кумовства и низкого качества госуправления, которые за последние 15-20 лет привели к потере населением надежды на лучшую жизнь. Также Хамза посетовал на проблемы со свободой слова в Иордании и сообщил, что никто в стране не может говорить или выражать свое мнение без угрозы издевательств и преследований.

Эта запись стала единственным комментарием кого-либо из задержанных 3 апреля.

Новые подробности

4 апреля состоялась пресс-конференция вице-премьера и главы МИД Иордании Аймана Сафади, на которой он прояснил детали неудавшегося государственного переворота. По словам политика, агенты службы безопасности уже вели наблюдение за принцем Хамзой и другими заговорщиками. Члена королевской семьи попросили остановить угрожающую стабильности страны деятельность, однако тот отказался.

Через некоторое время иорданская разведка перехватила сообщения, свидетельствующие о скором начале переворота. Это стало сигналом к решительным мерам в виде задержания 14-16 человек. При этом военная верхушка отказалась участвовать в заговоре и фактически помогла его раскрыть.

UPDATE: #Jordan Deputy PM Safadi



• 14 to 16 arrested

• “Foreign Entities” involved

• Prince Hamza & B Awadallah links

• Contacts with Outside Jordan Opposition & some tribes

• No one from military arrested

• Hashemite family sorting out matters https://t.co/OlVZJaqNpf — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 4, 2021

Сафади заявляет о контактах Хамзы бин Хусейна с заинтересованными в перевороте иностранными государствами. Он не назвал конкретные страны, однако среди арестованных находится бывший глава королевской канцелярии Бассем Авадаллах, давно обладающий связями с монархиями Персидского залива. Также глава иорданского МИД сообщил о планах чиновника с помощью иностранной разведки вывезти из страны жену принца Хамзы.

Несмотря на обвинения в наличии зарубежного следа в попытке переворота, иностранные государства были единогласны в оценке происходящего.

Реакция за рубежом

Страны региона и союзники королевства выступили в поддержку действующих властей страны. В Госдепе США заявили о полной поддержке короля Абдаллы II, как ключевого партнера Вашингтона на Ближнем Востоке. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также выразил поддержку иорданскому лидеру и принятым мерам по обеспечению безопасности в стране.

US, Arab states rally behind Jordan's King Abdullah II after reported coup attempt https://t.co/eVS3mjvraP — The New Arab (@The_NewArab) April 4, 2021

Официальный представитель египетского президента Бассем Ради назвал стабильность «братской Иордании» неотъемлемой частью национальной безопасности Египта и заявил о полной солидарности с официальным Амманом.

Egypt voices full support to Jordan and the Jordanian king in preserving the security and stability of the kingdom, Presidential spokesman Bassam Radi said in a statement on Saturday, after Jordan arrested at high-profile figures for “security reasons”.https://t.co/hCHjweqcpC — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) April 4, 2021

Израильский министр обороны Бени Ганц назвал произошедшее внутренним делом соседнего государства, однако сообщил о готовности при необходимости оказать стране поддержку. Он также отметил, что «сильная и процветающая Иордания» является залогом безопасности Израиля и представляет для него экономический интерес.

Gantz calls Jordan's alleged coup attempt 'an internal issue' https://t.co/we63MaEWwc — Haaretz.com (@haaretzcom) April 4, 2021

Ни одна страна не высказалась в поддержку неудавшегося переворота или против короля Абдаллы II и правящей верхушки. И хотя фигура Хамзы на троне Хашимитского королевства действительно может быть выгодна монархиям Персидского залива, в большей степени причины переворота стоит искать внутри государства.

Неладно в Иорданском королевстве

Начиная с середины 2010-ых годов экономика Иордании испытывает значительные трудности. Уровень безработицы стабильно растет и даже до пандемии достигал 18%, увеличившись с 2014 года в несколько раз. Каждый год повышается потолок госдолга королевства: если в 2011 году он составлял 65% от ВВП, то в 2019 — уже 92,4%.

Бюджет страны перестал выдерживать выросшие после «арабской весны» оборонные расходы, что привело к вынужденному сокращению вооруженных сил. В 2016-2018 годах прошла реорганизация в иорданских частях спецназначения, в ходе которой была уменьшена их численность и упразднено Объединенное центральное командование специальных операций.

С молотка ушли десятки единиц авиатехники, в том числе созданные по специальному заказу Иордании или поставленные всего лишь за год до выставления их на продажу королевством. Ранее Абдалла II сам был ярым лоббистом сил спецопераций, но в условиях экономических трудностей был вынужден сократить любимые подразделения.

Пандемия COVID-19 и последующие карантинные ограничения нанесли тяжелый удар по Иордании. Казна потеряла сотни миллионов долларов от отсутствия иностранных туристов, а безработица, по неофициальным данным, выросла до 30%. Часть работников не получает зарплаты с марта 2020 года, а большой процент населения стал заложником микрофинансовых организаций.

Нынешняя государственная система страны во многом держится на личности короля Абдаллы. После прихода к власти в 1999 году он провел эффективные экономические реформы, которые привели к росту благосостояния населения. Иордания является светским и одним из наиболее развитых и благополучных государств региона, которое сохраняет хорошие отношения с США, ЕС и большинством стран Ближнего Востока. Сам Абдалла обладает образом заботливого монарха и защитника королевства. Все это позволяет ему пока сохранять лояльность жителей и уверенно находиться на троне.

Однако в условиях экономических трудностей у населения растет недовольство лидером и появляются вопросы о том, кто может его заменить. И первым в этом списке оказывается принц Хамза бин Хусейн: он обладает огромной популярностью в народе и неоднократно критиковал правление Абдаллы II. Симпатии простых иорданцев он завоевывает даже своим внешним видом благодаря схожести с отцом — любимым гражданами королевства покойным монархом Хусейном.

Так что же это было?

На этом фоне арест члена королевской семьи и его возможных сообщников можно рассматривать с нескольких точек зрения. Возможно, Хамза бин Хусейн действительно планировал перейти от словесной критики к делу и осуществить государственный переворот с использованием своих статуса и популярности. В таком случае иорданские спецслужбы осуществили великолепную работу и раскрыли заговор до его воплощения в жизнь.

Однако по другой версии вся кампания — лишь попытка правящих кругов сыграть на опережение и сместить Хамзу с политического горизонта Иордании. Для них принц — помеха, вносящая смятение и рискующая нарушить сложенные годами коррупционные связи и кумовство. Участники этих схем опасаются даже признака изменения сложившихся порядков, которые приведут к падению их доходов и статуса. И лучшее решение здесь — заставить Хамзу умерить критический пыл и не вмешиваться в исправно работающую систему. Но мгновенная отправка члена королевской семьи за решетку вызвала бы явно негативную реакцию народа и снизила популярность короля. Поэтому было принято Соломоново решение, и принцу пока просто назначили домашний арест.

Как бы то ни было, реальный или мнимый государственный переворот показывает: дела в иорданском королевстве плохи. Одним из ключевых признаков этого являются утверждения СМИ о наличии в числе задержанных лидеров местных кланов, консенсус с которыми помогал Абдалле II даже в кризис прочно удерживать свой авторитет в стране. Но конфликт с шейхами означает, что власть не в силах обеспечить все более растущие потребности местных племен. В будущем это грозит иорданскому монарху большими проблемами, для решения которых будет недостаточно просто арестовать несколько десятков человек.

Так что трон под Абдаллой действительно шатается.

Divitiae et honores incerta et caduca sunt (лат. Богатство и почести неустойчивы и преходящи).