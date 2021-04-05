Мать Дубцовой поддержала дочь после разоблачения на шоу «Маска»

Москва, 5 апреля. Мать популярной певицы Ирины Дубцовой трогательно обратилась к дочери после ее разоблачения на шоу «Маска». Она отметила, что еще одна стена разбита артисткой.

Запись в поддержку Дубцовой Наталья оставила на своей странице в социальной сети Instagram. Она прикрепила к посту видео песни дочери после разоблачения на программе.

«Сколько уже этих стен пройдено! И вот еще одна — шоу «Маска» на НТВ», — написала Дубцова-старшая на своей странице.

В комментариях под записью были десятки теплых слов в адрес победительницы «Фабрики звезд — 4». Поклонники остались в восторге от выступлений знаменитости, но при этом отметили, что узнали ее с первых нот.

«Любимой артистке браво! Узнала сразу, но все равно каждое воскресенье ждала с нетерпением»; «Иришку узнала с первых нот, с первых движений! Смотрели вместе с дочкой с удовольствием и болели за Единорога! Талантище», — пишут подписчики.

Ирина Дубцова пряталась в костюме Единорога. В минувшее воскресенье певица покинула шоу на НТВ. Сейчас за победу в шоу борются семь участников.