Ведущий шоу «Маска» рассказал, что скрыли от зрителей в восьмом выпуске

Москва, 5 апреля. Восьмой выпуск шоу «Маска» стал настоящей трагедией для многих телезрителей, симпатизировавших Единорогу — мифический персонаж покинул проект. Решение далось членам жюри нелегко.

Аутсайдерами в последнем выпуске телепередачи стали Белый Орел, Единорог и Лама. Последний остался в шоу в соответствии с решением телезрителей, судьба же первых двух оказалась в руках членов жюри.

Как рассказал в своем Instagram-аккаунте ведущий «Маски» Вячеслав Макаров, за кулисами шоу в восьмом выпуске разыгралась остросюжетная драма: голоса четверых судей, а именно Филиппа Киркорова, Александра Реввы, Регины Тодоренко и Валерии, разделились поровну. Окончательный выбор остался за пятым членом жюри — шоуменом и телеведущим Тимуром Родригезом.

«Вы не представляете, как много и долго делал выбор Тимур Родригез! Это было, мне кажется, минут десять, потому что ему было невероятно сложно определить — либо Единорог, либо Белый Орел», — рассказал Макаров.

В конечном итоге Родригез сделал свой выбор в пользу первого, поставив точку в его участии в шоу «Маска». Как оказалось, в образе мифического существа все это время выступала финалистка четвертого сезона «Фабрики звезда», певица Ирина Дубцова.

Телезрители, с интересом наблюдающие за развитием событий в «Маске», ранее выразили опасения за судьбу Змеи. Причиной этого стал пост ведущего шоу в социальных сетях.