ФАН выяснил, что станет с Украиной в случае наступления ВСУ на Донбасс

Конечной целью возобновления попыток военной агрессии со стороны киевских властей является Россия, а средством достижения — уничтожение республик Донбасса и его населения. Об этом в комментарии ФАН рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Ситуация осложняется

Обстановка на территории Донбасса обостряется. Еще в конце прошлой недели заговорила артиллерия: ВСУ обстреляли окрестности Луганска и Донецка. Среди погибших — ребенок.

Только сегодня украинским снарядом был поврежден жилой дом в Горловке, в котором находился ребенок. К счастью, обошлось без жертв. Однако ситуация пугает.

Завоевание республик

Как отметил Сергей Простаков, в настоящее время на территории Донбасса происходит пока то же, что ранее уже было. Идет постепенное наращивание количества и силы обстрелов с украинской стороны, а также обработка информационного поля с целью возложить ответственность за эскалацию конфликта на Россию. При этом прямо сейчас условия для начала масштабных боевых действий являются неблагоприятными ввиду погодных условий.

«Поэтому в ближайшие дни ожидать резкого ухудшения ситуации не стоит. Тем не менее через несколько недель установится подходящая погода. Кроме того, будет праздноваться Пасха, на которую украинская власть любит устраивать кровавые провокации. Если ВСУ будут в прежнем темпе наращивать свою агрессивную активность, то как раз к началу мая они могут прийти к моменту начала масштабного наступления», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, нет сомнений, что конечной целью возобновления попыток военной агрессии со стороны киевских властей является Россия, а средством достижения — уничтожение республик Донбасса и его населения. Оно будет воспринято очевидно негативно российским обществом. Кроме того, очевидно, что на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский даже в случае успеха военной операции не остановится и продолжит провокации уже в отношении российской территории, Крыма. И можно ожидать, что он будет в этом случае иметь еще и большую поддержку НАТО.

«Поэтому Россия как гарант Минских соглашений и как страна, против которой с помощью Украины развязывается новая война, обязана не допустить уничтожения ДНР и ЛНР вместе с их гражданами. Этот факт может и не останавливать Зеленского, явно идущего дорогой военной агрессии по указке США. Эпидемиологическая обстановка, экономическое положение на Украине таковы, что рейтинг доверия к руководителю страны рухнул до минимальных значений. И американцы, создавшие сразу несколько контуров управления Украиной, сейчас толкают ее к шагу, который может стать самоубийством», — добавил Сергей Простаков.

По его мнению, в случае военного поражения Украина если и не полностью лишится государственности, то перейдет к режиму, несовместимому с каким-либо развитием и опасному для всех без исключения соседей. А победа Украины будет означать поражение России, поэтому ее допускать нельзя, уверен эксперт.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.