Президент Израиля определит кандидатуру на пост премьера страны

Тель-Авив, 5 апреля. Президент Израиля Реувен Ривлин начал проведение консультации с представителями 13 политических партий для определения кандидатуры на пост премьер-министра страны.

По итогам обсуждений Ривлин до 7 апреля должен поручить одному из депутатов формирование правительственной коалиции. Канцелярия израильского лидера ведет трансляцию встреч в Сети.

«Мы начинаем консультации для того, чтобы определить в соответствии с законом, кому будет поручено формирование правительства», — заявил Ривлин.

Ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази допустил возобновление авиасообщения с Россией в течение нескольких недель.