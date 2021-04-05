Сатановский рассказал, чем могут закончиться провокации НАТО в отношении «СП-2»

Москва, 5 апреля. Любая провокация в отношении «Северного потока — 2» или Донбасса может закончиться печально для НАТО и Украины. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Сатановский рассказал, что МИД России в своем стиле сделал предупреждение странам НАТО как по поводу «Северного потока — 2», так и по Донбассу. Любая провокация в отношении «СП-2» или Донбасса окончится печально для ЕС и Украины.

«При этом всем, кто хочет и может что-то в этом мире понимать, ясно: любая серьезная провокация, будь то в отношении газопровода, либо Донбасса, которому много чего из Киева в последнее время обещают, угрожая абсолютно открыто и подтверждая свои угрозы действиями, окончится печально», — уверен Сатановский.

После заявления МИД России, Польша начала оправдываться и утверждать, что ее военные самолеты и корабли не принимали участие в провокациях вокруг «Северного потока — 2».

Сатановский уточнил, что Украину ждут последствия в случае обострения конфликта в Донбассе. Даже несмотря на громкие заявления Зеленского о том, что США обещали поддержать Киев в случае войны.

Ранее сообщалось, что глава газового оператора Украины Сергей Макогон пожаловался на сокращение транзита газа по территории страны и призвал не допустить завершения строительства «СП-2».