Японский блогер назвал главные причины страха японцев перед Россией

Нижний Новгород, 5 апреля. Стереотипы относительно России и ее жителей могут удивлять и иногда настораживать граждан других стран. Мнением японцев относительно русских поделился блогер Коки Танака.

Японец Коки Танака переехал в Нижний Новгород и женился на русской девушке. На своем YouTube-канале он рассказал, что же о жизни в России думают жители Японии, передает «ПолитРоссия».

Наиболее популярным стереотипом является то, что в РФ всегда холодно, зима длится круглый год. В это верит почти каждый японец, отметил Танака. Также они полагают, что у всех русских имеется иммунитет к холоду, поэтому они не мерзнут.

Также жители Страны восходящего солнца уверены, что в России на каждом шагу за ними будут следить. Это является одной из причин страха перед РФ.

«Обычным японцам нечего скрывать, но почему-то они боятся, что за ними могут шпионить», — добавил Танака.

Следующий распространенный стереотип — хмурые и недружелюбные россияне. Возможно из-за отсутствия улыбок у прохожих японцы боятся русских.

«Мы привыкли улыбаться всем, но в России незнакомцам не улыбаются просто так», — сообщил блогер.

Японцы также полагают, что каждая российская семья имеет у себя знаменитый автомат Калашникова, резюмировал автор.

Напомним, ранее стало известно, что японцы с нетерпением ждут выхода российского фильма «Пальма».