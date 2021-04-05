Netflix раскрыл данные о прибыли в России

Москва, 5 апреля. Выручка стримингового сервиса Netflix за 2020 год составила 462,96 млн рублей, а чистая прибыль — 24,4 млн рублей, следует из информации базы «СПАРК-Интерфакс».

Все транзакции новых подписчиков Netflix с 15 октября 2020 года проходят через «Развлекательный онлайн-сервис». К декабрю в эту компанию были переведены все исторические пользователи видеосервиса в России. Как объяснила изданию «Коммерсантъ» экс-гендиректор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина, текущая отчетность отражает выручку и прибыль Netflix за 2,5 месяца.

Netflix заработал в России в 2016 году. В сентябре прошлого года оператором сервиса в РФ стала «Национальная медиа группа», взявшая на себя разработку русского интерфейса, заказ озвучки и субтитров. На конец 2020 года доля Netflix на российском рынке онлайн-кинотеатров оценивается в 8,4%. Эксперты полагают, что к концу этого года доля компании может вырасти до 10,5%.

Выходящие на Netflix сериалы зачастую имеют высокий рейтинг, что способствует стабильному увеличению числа подписчиков. Федеральное агентство новостей ранее составило список пяти новых сериалов, которые выпустят на Netflix в 2021 году.