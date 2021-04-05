Мумии египетских фараонов переехали в новый музей Каира. ФАН-ТВ

В Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Каира перевезли 22 королевские мумии. Они находились в старом Египетском музее в Тахрире.

За королевской процессией наблюдали тысячи людей. Мумии 18 царей и четырех цариц торжественно провезли по улицам Каира. Мероприятие назвали «Золотой парад фараонов».

Национальный музей египетской цивилизации частично открыт с февраля 2017 года, его коллекция представляет собой 50 тысяч артефактов, связанных с египетской цивилизацией.

«Задача этого музея заключается в защите и сохранении египетского наследия с доисторического периода до наших дней, минуя период фараонов, греческую, римскую, коптскую, исламскую цивилизацию», — объяснил руководитель отдела археологии Национального музея египетской цивилизации Махрус Эльсанади.

Среди экспонатов центрального зала музея можно увидеть артефакты времен фараонов, римлян и коптов.