Замглавы МИД России опроверг влияние санкций США на строительство «СП-2»

Москва, 5 апреля. Санкционные ограничения США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин.

По его словам, Вашингтон усиливает давление на «СП-2», поскольку строительство трубопровода близится к завершению. Американцы угрожают санкциями компаниям, которые принимают участие в проекте, добавил он.

Также замглавы МИД России отметил, что ряд европейских государств возмущен политикой Соединенных Штатов по «СП-2». Лидеры стран ЕС не понимают, почему должны отказываться от выгодного проекта.