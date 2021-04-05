Глава ДНР заявил о полной готовности Киева пойти в наступление на Донбасс

Донецк, 5 апреля. Глава ДНР Денис Пушилин не исключает возможности начала полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе.

По его словам, для начала полномасштабных боевых действий в регионе у Киева уже все готово. Он пояснил, что для этого у Украины есть и технические, и физические возможности.

«У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — рассказал он.

Пушилин отметил, что на фоне обострения ситуации в регионе ДНР просчитывает все возможные сценарии. По его словам, Украина не хочет выполнять минские соглашения, поэтому ДНР постоянно находится в готовности отражать дипломатические и военные атаки со стороны Киева.