Ультрафиолет оказался способен уничтожить коронавирус за минуты

Москва, 5 апреля. Солнечный свет способен уничтожать коронавирус за 10–20 минут, выяснил международный коллектив исследователей в ходе научной работы.

Специалисты провели практическое исследование и выяснили, что ультрафиолет нейтрализует частицы вируса в восемь раз быстрее, чем считали ранее. В настоящий момент ученые продолжают исследовать, какие именно волны уничтожают коронавирус и какой механизм при этом используется.

Специалисты пришли к выводу, что кроме ультрафиолета В, на коронавирус может влиять ультрафиолет А. Он формирует реактивные молекулы в среде, которые наносят повреждения патогену. Кроме того, ультрафиолет А можно применять для фильтрации воздуха, так как он наименее опасен для человека, чем другие типы.

До этого сообщалось, что отказ от вакцинации от коронавируса может привести к появлению новых мутаций. Прививка необходима для формирования коллективного иммунитета.

В Московской области началась акция по выдаче фирменных значков Vaccinated. Их получают люди, которые сделали прививку от коронавируса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».