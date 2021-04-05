Федерального судью госпитализировали с травмой головы в Краснодарском крае

Краснодар, 5 апреля. Судья попал в районную больницу с пробитой головой. Врачи борются за его жизнь и здоровье.

Инцидент произошел у дома государственного служащего Прикубанского районного суда Краснодара Игоря Мищенко. По предварительной информации, он получил серьезную травму, когда упал в ванной. Как рассказывает его супруга, во время гигиенических процедур ему могло стать плохо, поэтому он не удержался и никак не смягчил удар.

Мужчина в настоящее время находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние здоровья судьи как тяжелое.

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