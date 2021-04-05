Бордер-колли из Краснодара научилась делать планку и заправлять автомобиль. ФАН-ТВ

Хозяин ежедневно тренирует пса, учит новым трюкам и собирает лайки в соцсетях.

Пес из Краснодара набирает популярность в Интернете и удивляет прохожих. Собака породы бордер-колли по кличке Хьюстон быстро учится новым трюкам, а хозяин придумывает своему питомцу необычные номера.

На кадрах видно, что пес как будто бы заправляет автомобиль, снимает деньги через банкомат, встает в планку или притворяется гитарой.

«Стиль жизни его — это изучение, познавание и кайфование от свободы, которую ему тоже дают, потому что мы выходим и бегаем. И в момент наших прогулок мы туда вставляем и процесс дрессировки, точнее тренировки», — рассказывает хозяин собаки.

Собаку Кирилл Герасимчук-Карпов завел после одного происшествия — в дом забрались воры. Тогда семья и задумалась об охране жилища, решила, что с этой миссией справится пес. А бордер-колли, по мнению ученых, является одной из самых умных среди всех пород. Ее вывели на границе Шотландии и Англии изначально для того, чтобы пасти крупный рогатый скот. Сегодня бордер-колли становятся полноценными членами семей в разных странах.

«Что касается дрессировки, на самом деле, проблем нет, все зависит только от меня. Насколько я готов уделить много этому времени и терпения — все только от этого зависит, от хозяина», — добавляет Кирилл Герасимчук-Карпов.

Кирилл тренирует пса ежедневно. Случается, что пес импровизирует. Так, он сам встал на задние лапы во время одной из прогулок, когда вместе с хозяином переходил дорогу по пешеходному переходу, и теперь так делает постоянно. Видео с собакой Кирилл выкладывает в соцсети. У Хьюстона уже больше восьми тысяч подписчиков, они следят за успехами пса и не жалеют лайков.