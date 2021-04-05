Украина ждет приказа: военный эксперт оценил риск начала войны в Донбассе

Сегодня нет никаких препятствий для начала активных наступательных действий со стороны Украины против Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью ФАН рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор блога Colonel Cassad Борис Рожин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Украины на Донбасс, отметив, что у киевских властей для этого все готово. По его словам, Вооруженные силы Украины ждут только приказа со стороны президента Владимира Зеленского.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, — посмотрим. В данном вопросе есть и политическая часть, поскольку мы фиксируем в Трехсторонней контактной группе полный саботаж с украинской стороны», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Военный эксперт Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию на линии фронта в Донбассе. Он оценил риск начала наступательных действий Украины на ДНР и ЛНР как достаточно высокий.

«С военной точки зрения, ничто не препятствует началу активных наступательных действий со стороны Украины. Если будет дана отмашка, то боевые действия в Донбассе могут начаться в краткосрочной перспективе. Но, по всей видимости, пока такой команды нет. Вместе с тем мы видим, что позиционная война на фронте обостряется, увеличивается количество обстрелов с применением не только стрелкового оружия, но и минометов, ствольной артиллерии, бронетехники. Причем, обострение происходит не на каком-то определенном направлении, а сразу по всей территории ДНР и ЛНР. Это донецко-горловское, мариупольское направления, Бахмутка и Счастье. Мы видим, что прощупывается линия обороны ДНР и ЛНР. За последние месяцы имелись потери в личном составе с обеих сторон, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. То есть о каком-то перемирии и прекращении огня речи не идет. Соответственно, риск начала боевых действий достаточно высок», — сказал собеседник ФАН.

Как рассказал специалист, решение о возобновлении боевых действий в Донбассе будет приниматься в Соединенных Штатах. Если Вашингтон решит развязать войну, то Украина беспрекословно выполнит указания американцев.

«Есть понимание того, что в случае силовой попытки ликвидации ДНР и ЛНР возможно вмешательство России, которое приведет к катастрофическим последствиям для ВСУ и украинской государственности в целом. В последние недели предупреждения в адрес Украины поступают довольно часто. Киев пытаются образумить, потому что такого рода действия очень плохо закончатся для Украины. Надо понимать, что Украина не является субъектным государством, потому что полностью подчиняется Вашингтону. Поэтому в конечном итоге решение о войне на Украине будет приниматься в США. Если там решат осуществить провокацию в Донбассе и перевести ситуацию в полномасштабную войну, то украинское руководство выполнит все указания Вашингтона», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что станет с Украиной в случае наступления ВСУ на Донбасс.