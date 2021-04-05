Актера Чепурченко поили пивом на съемках сериала «Жуки»

Москва, 5 апреля. Актера Вячеслава Чепурченко поили пивом на съемках второго сезона сериала «Жуки», чтобы сцены с его участием в первом эпизоде выглядели реалистичными.

По сюжету герой Чепурченко — Никита — страдает из-за несчастной любви. В первом сезоне его любовная линия завершается разрывом отношений с невестой. Парень пребывает в депрессии и пытается найти «счастье» в алкоголе.

Чтобы сцены с Чепурченко получились правдоподобными, киношники решили по-настоящему его споить. На съемках первой серии актера поили пивом и кормили соленой рыбой, чтобы он выглядел помятым и опухшим, пишет «Телепрограмма».

Первый сезон «Жуков» пользовался колоссальным успехом у зрителей. Они с нетерпением ждали продолжения, но съемки второго сезона затянулись, в том числе, из-за пандемии. В октябре завершился съемочный процесс, и уже 5 апреля россияне увидят любимых героев в деревне.

Чепурченко ранее рассказал о курьезном случае на съемках сериала «Гранд», где он сыграл одну из второстепенных ролей. Забавный инцидент произошел с ним во время работы на площадке с коллегой Владиславом Ветровым.