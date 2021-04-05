Бурятский полицейский еле отбился от своры собак, загрызших накануне пенсионерку

Улан-Удэ, 5 апреля. В дежурную часть органа внутренних дел Республики Бурятия поступило сообщение от местного жителя, который указал, что в селе Шэнэ-Буса на одной из улиц он обнаружил тело своей 80-летней матери. Он также сообщил, что у трупа есть видимые повреждения от укусов животных.

По данному заявлению на место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и врачи. Медики констатировали смерть женщины. Однако до вскрытия точную причину смерти сельчанки установить не представляется возможным. Силовики подозревают, что старушку загрызла свора собак, которая последние несколько дней терроризирует местное население.

«Распространение бродячих собак в населенных пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления в сфере обращения с бездомными животными. В связи с этим по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Мужчина, обнаруживший тело матери, приходил помогать пожилой женщине по хозяйству.

«Он у нее был накануне, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он помог старушке по хозяйству и пошел домой. Утром следующего дня мужчина снова пришел навестить мать, но не обнаружил ее в жилище».

Сельчанин стал осматривать окрестности. Недалеко от дома он увидел тело пенсионерки.

«Лицо женщины было изуродовано до неузнаваемости. Конечности и тело пострадали от укусов животных. Эксперты сначала даже не смогли ничего сделать с трупом, потому что он окоченел на морозе», — сообщил источник.

Один из стражей порядка решил обследовать близлежащую территорию. Неожиданно из хозяйственной постройки на него выскочили четыре громадных пса. Полицейский, чтобы спасти свою жизнь, открыл по ним огонь из табельного оружия. Ему удалось ранить одну из собак, после чего стая скрылась в лесу.

Если виновные в халатности будут установлены и их вина будет доказана в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы.