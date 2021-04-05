Россияне просрочили кредиты почти на 1 трлн рублей

Москва, 5 апреля. Общий объем просроченной задолженности по кредитам физлиц в России на 1 марта 2021 года составил 976,1 млрд рубле, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

По сведениям регулятора, за год показатель просроченных кредитов вырос на 22%. Примечательно, что в предыдущие годы объем просрочек сокращался. В начале марта прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он сократился на 1,2%, а годом ранее — на 5%, пишут «Известия».

Согласно данным ЦБ, объем кредитования населения в последние три года рос в диапазоне 2,7-2,9 трлн рублей. К 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей против 18 трлн рублей в прошлом году.

Увеличение просрочки также связано и с последствиями пандемии. Ухудшение качества кредитных портфелей не было таким значительным, как предполагалось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным, считают в ЦБ.

Правозащитник Андрей Гришанов ранее в комментарии ФАН объяснил, как следует заемщикам вести себя с коллекторами. Он рассказал, что для недобросовестных коллекторов предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.