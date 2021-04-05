Молодежь массово покидает подконтрольную Вооруженным силам Украины часть Донецкой области. Люди уезжают в другие города и страны в поисках работы, поскольку у себя в регионе они не могут трудоустроиться.

Сегодня на постоянной основе за границей работают как минимум три миллиона украинцев. По данным ЮНЕСКО, более 77 тысяч украинских студентов обучаются за пределами своей Родины — больше всего учащихся в Польше, России и Германии. Примечательно, что только 6% студентов после обучения готовы вновь вернуться на Украину. Именно так украинская экономика утрачивает квалифицированную рабочую силу. Основанная причина миграции — то, что большинство людей не могут найти хорошую работу у себя в регионе. Кроме того, киевские власти разорили подконтрольную им территорию Донбасса — некогда градообразующие предприятия и комбинаты массово закрываются.

Так, например, как сообщает украинская пресса, руководство Азовского судоремонтного завода (ООО «СРЗ») объявило о начале процедуры банкротства и уволило более 500 человек. С начала февраля сотрудники уже не выходили на работу, однако, не увольнялись по причине того, что надеялись на то, что им начнут выплачивать долги по зарплате, но зарплату так и не выплатили. Предприятие задолжало людям от 30 до 50 тысяч гривен. (от 80 до 135 тысяч рублей).

«Ситуация на предприятии привела к необратимым процессам — ООО «СРЗ» вынуждено начать процедуру банкротства и объявить о сокращении численности персонала», — отметили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что Азовский судоремонтный завод являлся уникальным предприятием — он обладает плавучим доком с грузоподъемностью 15 тысяч тонн и может обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходной канал обеспечивает возможность приемки в ремонт судов с осадкой до восьми метров. Завод выполнял ремонт морских и речных судов. Предприятие обладает мощностями для проведения капитального и докового ремонта — можно ежегодно чинить до 120 судов.

Житель Мариуполя Евгений до недавнего времени работал на местном металлургическом комбинате, но попал под сокращение. Теперь найти работу по специальности в родном городе он не может.

«Заводы закрылись. Оттуда выгнали половину рабочих. По профессии больше некуда идти работать. Раньше я работал на заводе, но он закрылся. Теперь мне некуда идти. Можно, наверное, только в такси устроиться», — рассказал мариуполец.

Кроме того, и в Луганской области накопилось множество проблем — политические преследования, коррупция, контрабанда, торговля наркотиками и многое другое. Кто-то может подумать, что речь идет о территориях Донецкой и Луганской народных республик, но нет. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с трибуны Верховиной рады выступил народный депутат Сергей Шахов.

«Разграблены шахты, заводы, вырезается все на металлолом, вывозится лес, а все молчат», — заявил нардеп.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинцы раскрыли хитрость, как собираются попасть летом на территорию российского Крым во время карантина.