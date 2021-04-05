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Украина разорила подконтрольную ВСУ территорию Донбасса

Украина разорила подконтрольную ВСУ территорию Донбасса

Молодежь массово покидает подконтрольную Вооруженным силам Украины часть Донецкой области. Люди уезжают в другие города и страны в поисках работы, поскольку у себя в регионе они не могут трудоустроиться.

Сегодня на постоянной основе за границей работают как минимум три миллиона украинцев. По данным ЮНЕСКО, более 77 тысяч украинских студентов обучаются за пределами своей Родины — больше всего учащихся в Польше, России и Германии. Примечательно, что только 6% студентов после обучения готовы вновь вернуться на Украину. Именно так украинская экономика утрачивает квалифицированную рабочую силу. Основанная причина миграции — то, что большинство людей не могут найти хорошую работу у себя в регионе. Кроме того, киевские власти разорили подконтрольную им территорию Донбасса — некогда градообразующие предприятия и комбинаты массово закрываются.

Так, например, как сообщает украинская пресса, руководство Азовского судоремонтного завода (ООО «СРЗ») объявило о начале процедуры банкротства и уволило более 500 человек. С начала февраля сотрудники уже не выходили на работу, однако, не увольнялись по причине того, что надеялись на то, что им начнут выплачивать долги по зарплате, но зарплату так и не выплатили. Предприятие задолжало людям от 30 до 50 тысяч гривен. (от 80 до 135 тысяч рублей).

«Ситуация на предприятии привела к необратимым процессам — ООО «СРЗ» вынуждено начать процедуру банкротства и объявить о сокращении численности персонала», — отметили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что Азовский судоремонтный завод являлся уникальным предприятием — он обладает плавучим доком с грузоподъемностью 15 тысяч тонн и может обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходной канал обеспечивает возможность приемки в ремонт судов с осадкой до восьми метров. Завод выполнял ремонт морских и речных судов. Предприятие обладает мощностями для проведения капитального и докового ремонта — можно ежегодно чинить до 120 судов.

Украина разорила подконтрольную ВСУ территорию Донбасса

Житель Мариуполя Евгений до недавнего времени работал на местном металлургическом комбинате, но попал под сокращение. Теперь найти работу по специальности в родном городе он не может.

«Заводы закрылись. Оттуда выгнали половину рабочих. По профессии больше некуда идти работать. Раньше я работал на заводе, но он закрылся. Теперь мне некуда идти. Можно, наверное, только в такси устроиться», — рассказал мариуполец.

Кроме того, и в Луганской области накопилось множество проблем — политические преследования, коррупция, контрабанда, торговля наркотиками и многое другое. Кто-то может подумать, что речь идет о территориях Донецкой и Луганской народных республик, но нет. С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с трибуны Верховиной рады выступил народный депутат Сергей Шахов.

«Разграблены шахты, заводы, вырезается все на металлолом, вывозится лес, а все молчат», — заявил нардеп.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинцы раскрыли хитрость, как собираются попасть летом на территорию российского Крым во время карантина. 

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