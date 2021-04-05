Лещенко рассказал о незваном госте в первую брачную ночь с женой

Москва, 5 апреля. Народный артист России Лев Лещенко раскрыл подробности первой брачной ночи со второй женой Ириной Багудиной.

Первую брачную ночь супруги запомнили на всю жизнь. По словам Лещенко, в эту историю довольно сложно поверить. После того как артист и его жена легли в кровать, они услышали стук в окно, на часах уже было за полночь.

«В этой истории нет ни слова неправды. В 12 часов раздался стук в окно. Я сначала подумал, что прилетела какая-то птичка. Раздернул занавеску, а там на балконе стоял мужчина. Я спрашиваю: «Как вы попали сюда?»» — рассказал эстрадный артист в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Оказалось, что мужчина — любовник соседки Лещенко, и ему пришлось срочно сбегать от мужа, внезапно вернувшегося из командировки. Артист был поражен историей и впустил незваного гостя, однако попросил впредь не повторять трюк.

Спустя неделю в гости к семье Лещенко приехала подруга из Венгрии. Все вместе они застали в своей квартире не только того мужчину, но и еще одного гостя.

«Мы выходим в гостиную, а за занавеской стоят уже двое мужчин. Позже я стал через черный ход их выпускать. Через полгода соседка уехала жить в Швецию, и наши неприятности закончились», — с улыбкой рассказал Лещенко.

Год назад Лещенко стал одним из первых российских артистов, которые переболели коронавирусом нового типа. После обвинений в распространении вируса среди звезд исполнитель подвергся травле.