Москва готовит ответ на выпады против суверенного долга России

Москва, 5 апреля. Россия создает меры для ответа на возможные враждебные шаги против своего суверенного долга, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

Они будут адекватными и выверенными, подчеркнул он. Замглавы МИД РФ дал комментарий РИА Новости. Панкин отреагировал на обсуждения в США и Великобритании новых санкций против России, которые могут затронуть суверенный долг страны и бизнесменов.

«Возможные новые рестрикции в отношении российских гособлигаций — это палка о двух концах, поскольку они явно навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов, весьма заинтересованных в надежных вложениях», — отметил дипломат.

Ранее Панкин констатировал нарастающее давление Запада на Россию. Иностранные государства размывают общемировые ценности и пытаются их подменить, отметил замглавы МИД.