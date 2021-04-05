Гинцбург озвучил «самый смешной миф» о вакцине «Спутник V»

Москва, 5 апреля. Наиболее смешной миф об отечественной вакцине против коронавируса «Спутник V» озвучил руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Смех вызывают версии, согласно которым российские хакеры украли план создания противокоронавирусного препарата у компании AstraZeneca. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — поделился врач.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев также прокомментировал информацию о «российских хакерах». В качестве шутки на своей странице в соцсети Twitter он предложил «отдать долг» и при помощи компонента «Спутника V» увеличить эффективность препарата AstraZeneca.

Евросоюз опасается конкуренции, которая может возникнуть между российской вакциной «Спутник V» и уже продвигаемыми в Европе препаратами. Как сообщалось ранее, об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.