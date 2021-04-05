Максим Орешкин: Мордовию ждет большое будущее

Саранск, 5 апреля. Мордовию с рабочим визитом посетили спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, помощник Владимира Путина Максим Орешкин и руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

На совещаниях речь шла о социально-экономическом развитии региона. Напомним, Владимир Путин подержал предложение врио главы Мордовии Артема Здунова по реструктуризации долга.

«Для республики размер госдолга — это большой сдерживающий фактор. Но я думаю, что в предстоящие годы он будет сдерживать регион уже гораздо меньше. Всегда сложно перейти из фазы стагнации в фазу развития — очень сложно перестроиться психологически. Это удается не всем, но я уверен, что у вас это получится. Коллеги из Агентства стратегических инициатив помогут вам иначе взглянуть на то, что происходит в регионе, и найти все скрытые возможности для развития. Уверен, Мордовию ждет большое будущее», — отметил Максим Орешкин.

О восстановлении экономики региона говорили и на расширенной коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков обозначил необходимые условия для развития IT-компаний. По его мнению, с развитием высоких технологий можно «удержать» молодежь в регионе.

Речь шла и о действующих крупных инвестиционных проектах, реализуемых в республике совместно с Фондом развития моногородов.

«Нельзя сказать, что пандемия обошла нас стороной. Показатели, характеризующие экономическую ситуацию в регионе, соответствуют уровню 2019 года, по этому показателю Мордовия на 61 месте в России и 11-е в ПФО», — рассказал об итогах прошлого года и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов.

Отмечена положительная динамика в работе аграрного сектора республики. Сельхозпроизводство выросло на 6%.

Ранее ФАН писал о вхождении объектов Мордовии в федеральный кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».