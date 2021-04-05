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Ливия

Премьер в Тархуне и первая партия вакцины от коронавируса — что произошло в Ливии 4 апреля

Премьер в Тархуне и первая партия вакцины от коронавируса — что произошло в Ливии 4 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 апреля 2021 года.

Здравоохранение

Первую партию вакцины от коронавируса доставили в Ливию. Министерство здравоохранения Правительства национального единства объявило о поступлении более 100 тысяч доз.

«Я призываю ливийский народ зарегистрироваться в системе вакцинации и желаю всем безопасности», — добавил премьер Дабиба.

Министр здравоохранения Али аль-Занати прибыл в Мисурату, чтобы поддержать медицинские учреждения города и завершить «замороженные» проекты, такие как центр и комплекс.

«В ходе визита министр проинспектирует ряд медицинских учреждений муниципалитета, в том числе медицинский центр Мисураты, чтобы узнать о последних работах по техническому обслуживанию, а также примет участие в открытии Центра физической терапии», — уточнил председатель регионального комитета по здравоохранению.  

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) открыло в Триполи спортивный клуб для глухих граждан, чтобы адаптировать лишенных слуха ливийцев и предоставить психологическую поддержку.

«Курсы по языку жестов также ориентированы на семьи глухих, а в курсы, которые проводятся поэтапно, будут включены дети и взрослые», — отметили в агентстве.

Общество

Председатель Верховного комитета по контролю за магазинами Али Абу Азза заявил, что мука подорожала на 60 национальных динаров после корректировки валютного курса. По его словам, пекарни, учитывая отсутствие дрожжей и высокую цену на муку, уменьшили размер буханки, чтобы покрыть расходы.

Кроме того, некоторые заводы добавляют в муку запрещенный бромат калия, который вредит здоровью.

«Мы приложим большие усилия с правительственными чиновниками, чтобы предотвратить это», — заверил Али Абу Азза.

Представители города Сирт призвали водителей не платить никаких дополнительных сборов на заправках муниципалитета, поскольку неизвестные распространяют в социальных сетях информацию о якобы введении пошлин в размере от двух до трех ливийских динаров.

«Эта новость необоснованная. Все заправочные станции в Сирте и окрестностях вообще не должны взимать никаких дополнительных финансовых сборов», — подчеркнули в муниципалитете.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более четырех тысяч мигрантов спасли и вернули в Ливию с начала 2021 года. Только за минувшую неделю ливийская береговая охрана высадила почти тысячу человек в национальном порту.

Папа римский Франциск заявил о появлении «проблеска надежды» в Ливии. По его словам, необходимо положить конец актам насилия в североафриканской стране.

ЛФПД и конституционная основа для выборов

Член юридического комитета Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) Абделькадер Хавили отправится во вторник, 6 апреля, в Тунис, чтобы установить окончательные рамки конституционных основ предстоящих выборов.

По его словам, участники форума обсудят семь предложений, в том числе временное возвращение к конституционной монархии.  

Премьер в Тархуне

Абд аль-Хамид Дабиба впервые прибыл в город Тархуна в качестве премьер-министра Ливии и пообещал семьям жертв массовых захоронений, что добьется справедливости. По его словам, необходимо ускорить идентификацию пропавших без вести и создать специализированный суд для расследования этих преступлений.

Кроме того, премьер поручил МВД сформировать комитет во главе с министром внутренних дел Халедом Мазеном для обработки просьб жителей города Тархуна.

Экономика

Глава финансового комитета Палаты представителей Омар Тнтуш заявил, что бюджетное предложение передадут в парламент, чтобы разобрать документ и провести сессию для голосования.

«Мы находимся на завершающей стадии рассмотрения пунктов и цифр, установленных правительством в бюджете», — уточнил председатель комитета.

Министр экономики и торговли Мухаммад Хувейдж встретился с представителями китайского правительства и частных компаний в штаб-квартире ведомства в Триполи. Обсудили сотрудничество в области инвестиций и развитие инфраструктуры в Ливии. 

В Минэкономики обсудили создание зоны свободной торговли в Бенгази, включая детальный план территорий и географическое распределение как промышленных, так и сервисных городов, а также управление районом в партнерстве с застройщиками в государственном и частном секторах.

Министерство экономики и торговли изучает пути создания механизма совместной работы с Центром по контролю за продуктами питания и лекарствами, а также способы включения объединения в подготовку технических отчетов и выдачу разрешений на проведение бизнеса в соответствии с принятыми требованиями.

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