Глава МИД Китая заявил о создании странами дефицита вакцин от COVID-19

Пекин, 5 апреля. Развитые государства закупили около 60% произведенных в мире препаратов против COVID-19 и создали нехватку вакцин для развивающихся стран.

Об этом рассказал министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью, обнародованном на сайте МИД Китая. По его словам, на международной арене укрепился «вакцинный национализм».

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что из Китая в Палестину прибыло 100 тыс. доз вакцины от коронавируса Sinopharm. Благотворительная инициатива Пекина должна поддержать кампанию по вакцинации находящихся в зоне риска людей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что россияне стремятся пройти вакцинацию от коронавируса, передавала «Национальная служба новостей».