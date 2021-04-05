Мантуров опроверг дефицит автомобилей в России

Москва, 5 апреля. Ситуация с нехваткой машин в российских дилерских центрах носит штатный характер, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, как таковой проблемы нехватки автомобилей не фиксируется. Речь идет о повышенном спросе на определенные модели, объяснил глава Минпромторга России.

«Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ», — подчеркнул Мантуров.

При этом, как он отметил, автопроизводители также стараются работать с рынком и анализировать ситуацию. Однако многое зависит от дилеров на местах. По словам Мантурова, рост спроса на авто свидетельствует о восстановлении экономики.

Автоэксперты ранее сообщили о росте цен на подержанные автомобили в России. Например, стоимости Kia Picanto на вторичном рынке увеличилась на 6% по сравнению с 2017 годом, когда эти модели были абсолютно новыми.