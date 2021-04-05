Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Ставропольском крае

Кисловодск, 5 апреля. Готовящийся теракт предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. Правоохранители задержали сторонника международных террористических организаций.

Мужчина готовил совершить нападение на сотрудников правопорядка с использованием самодельных взрывных устройств. ФСБ удалось задержать и троих подельников, которые входят в запрещенную в России международную террористическую группировку «Исламское государство»1.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД предотвращен террористический акт в Ставропольском крае. В Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов», — отметили в Центре общественных связей ФСБ в комментарии ТАСС.

Во время рейда в Омске сотрудники ФСБ задержали несколько дней назад 11 членов международной экстремистской организации, которая запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.