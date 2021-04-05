Регионы РФ получат 1 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий

Москва, 5 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на финансирование региональных программ развития промышленности.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Денежные средства будут распределены между 25 субъектами страны, в числе которых республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.

В частности, субсидии пойдут на компенсацию по лизинговым платежам, возмещение части расходов на закупку нового оборудования, оплату услуг ресурсоснабжающих компаний по подключению к коммунальной инфраструктуре. Отмечается, что в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Помимо этого, субсидирование доступно только в случае, если в производство готовы инвестировать частные лица.

Такое решение позволит сократить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и увеличит конкурентоспособность отраслей отечественной промышленности, подчеркнули в кабмине.

Также может быть возобновлено субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации регулярных расходов. С таким предложением выступил руководитель Росавиации Александр Нерадько.