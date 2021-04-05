Командир «Русских витязей» рассказал об улучшенных условиях быта для пилотов в Су-35

Москва, 5 апреля. Российские истребители Су-30 и Су-35 впервые со времен СССР стали комфортными для пилотов, получив сидения с подогревом, заявил командир «Русских витязей» Сергей Щеглов.

Летчик пояснил, что в советское время основное внимание уделялось боевым возможностям авиационной техники, поэтому условия быта отходили на второй план.

«Например, истребители несли боевое дежурство на Крайнем севере, но о подогреве сидений никто не позаботился: приходилось кое-как продувать кондиционером. А сейчас в кабине есть и подогрев сидений, и очень комфортный кондиционер», — рассказал он в интервью ТАСС.

Отмечается, что Су-35 также были оборудованы специальными автономными системами, которые позволяют включать кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях.

«Это очень важно при подготовке самолета на земле и отсутствии наземных средств обеспечения», — пояснил Щеглов.

Напомним, что 5 апреля пилотажная группа «Русские витязи» отмечает свое 30-летие. Это единственные в мире летчики, показывающие высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35. Самолеты Су-35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что летчики авиагруппы «Русские Витязи» впервые произвели пуски управляемых ракет Р-73 на самолетах Су-35С.