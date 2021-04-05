Лев Лещенко вспомнил о расставании с первой женой

Москва, 5 апреля. Народный артист Лев Лещенко признался, что расставание с первой женой, актрисой Аллой Абдаловой, было спокойным и без скандалов.

Артистка сама подала на развод с певцом, поскольку, как говорят некоторые, не смогла принять его измены. Как оказалось, будучи женатым, Лещенко познакомился с Ириной Багудиной, которая в дальнейшем стала его женой.

«Я был женат, когда познакомился со своей будущей второй женой Ириной. У нас с первой супругой при расставании не было никакого скандала. Она просто собрала мой чемодан. Я сказал: «Спасибо, что так все просто и естественно». Я уехал жить к родителям», — вспомнил он в эфире программы «Судьба человека».

Лещенко добавил, что после расставания с первой супругой год жил у родителей. Потом он вместе с будущей женой снимал квартиру у приятеля, но ночевать девушка никогда не оставалась. Тогда влюбленные еще не были расписаны.

Ирина, присутствовавшая на съемках программы, заявила, что не знала о браке Лещенко. О своем статусе он сказал ей намного позднее.

Супруги вместе уже более 40 лет. Детей у них нет. Певец запрещал своим женам рожать, брать детей из детского дома он тоже не хотел.