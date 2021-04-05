Жена Бориса Галкина не обращала на него внимание при знакомстве

Москва, 5 апреля. Известный актер Борис Галкин долгое время добивался своей жены, которая была влюблена в другого. Об этом певица Инна Разумихина рассказала в программе «Когда все дома».

Прежде чем обрести счастье в четвертый раз, Галкин долгое время ухаживал за своей избранницей. Разумихина не воспринимала такое проявление всерьез и практически не уделяла время артисту. Впервые встретились будущие супруги на одном из кинофестивалей.

«Я не собиралась с ним знакомиться, он сам ко мне подошел. Мы обменялись любезностями, и он уехал. Песню мне подарил только и все», — рассказала исполнительница.

В тот момент артистка и не догадывалась, что у Бориса Галина на нее далеко идущие планы. Завоевывал он ее терпеливо и настойчиво, постоянно оказывая внимание.

«Он меня преследовал везде, под окнами стоял. Это было очень обаятельно. Красиво… Делал какие-то поступки, ухаживал. Я понимала, что это было от души», — поделилась воспоминаниями певица.

Спустя время в 2013 году они сыграли свадьбу, а через четыре года на свет появился совместный ребенок — Анна. Девочка решила продолжить семейную традицию, и все свое время она посвящает занятиям музыке.

Дочь от Разумихиной стала единственным родным ребенком актера. С третьей женой киноведом Еленой Демидовой он воспитывал двух детей от первого брака, в том числе актера Владислава. Звезда сериала «Дальнобойщики» умер в 2010 году при странных обстоятельствах. Несмотря на то что прошло уже больше десяти лет, приемный отец до сих пор винит себя в смерти пасынка.