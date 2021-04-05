Украина пытается спасти экономику новой волной приватизации

Киев, 5 апреля. Депутаты Верховной рады Украины приняли изменения в закон «О приватизации» и тем самым разблокировали проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Руководитель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко по этому поводу заявил, что данное решение принесет 12 млрд гривен. По его словам, в скором времени специалисты во всем мире будут изучать феномен «украинского экономического чуда».

При этом, как пишет в своей колонке для РИА Новости обозреватель Валерий Михайлов, сколько-нибудь существенный эффект для экономики Украины от объявленной приватизации практически исключен. Однако некоторые лица, безусловно, смогут неплохо заработать на перераспределении советских активов, указал эксперт.

Михайлов обратил внимание, что 12 млрд гривен, о которых говорил Сенниченко, — это плановые поступления, а в ФГИ «уже и сами не помнят, когда планы выполняли». По текущему курсу 12 млрд гривен — это 136 млн долларов, что составляет 0,9% расходной части госбюджета. Таким образом, в государственном масштабе ни о каком «чуде» говорить не приходится, резюмировал обозреватель.

Он добавил, что объекты приватизации на Украине можно условно разделить на две категории. Первая — относительно немногочисленные объекты госсобственности, целью приобретения которых является получение доступа к земле под застройку. Вторая — это предприятия, на эксплуатации которых можно заработать уже сейчас. По словам Михайлова, большинство из них контролируются западными партнерами через местных агентов или напрямую. Теперь же, как он считает, речь идет о юридическом закреплении этой ситуации.

Тем временем на Украине продолжает расти градус социальной напряженности. Корреспондент ФАН ранее побывал на одной из акций обманутых дольщиков в Киеве.