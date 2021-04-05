«Этот день в истории». Что произошло 5 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей продолжает рассказывать о самых важных исторических событиях, интересных фактах и днях рождениях знаменитых личностей в новой рубрике «Этот день в истории».

5 апреля — насыщенный событиями в разные годы день.

Сегодня весь мир празднует Международный день супа. Цель праздника проста — напомнить людям, что первые блюда в рационе очень важны и полезны для здоровья. К слову, россияне занимают второе место в мире по употреблению супов.

Но при каком императоре слово «суп» прочно вошло в лексикон и как это блюдо называли на Руси? В чем связь между Ледовым побоищем и землями у Ладожского озера, и какое извержение вулкана называют крупнейшим в истории человечества?

Об этом и не только — в свежем выпуске проекта «Этот день в истории».